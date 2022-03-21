ЗСУ на Київщині відібрали в окупантів ще один трофейний танк
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог вкотре спробував прорвати оборону українських захисників на Київщині. При цьому окупанти знову зазнали втрат.
Тепер на озброєння українських військових потрапив ще один ворожий танк. Про новий трофей повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Українські оборонці заволоділи ним на Київщині. Тепер мають новий трофей.
Хлопці тільки дещо підремонтують, бо як забирали – трохи пошкрябали. Разом переможемо!
– відзначили у Генштабі.
Вже раніше було відомо, що російські окупанти масово тікають, залишаючи свою техніку напризволяще. Цей "врожай" збирають не тільки наші військові, а й цивільні.
Поляки навіть зняли відеоінструкцію, як вкрасти російський танк, для тих, хто не має трактора.
Танк, який відібрали в окупантів / Фото ЗСУ
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