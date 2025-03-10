ЗСУ контратакують під Покровськом, – британська розвідка

У розвідці Великої Британії оцінили ситуацію на фронті. Там пишуть, що окупанти тиснуть ЗСУ в Курській області із заходу, півночі та сходу. Водночас Сили оборони контратакують на Донбасі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт британської розвідки.

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Що відбувається під Покровськом

10 березня ішлося про те, що під Покровськом воїни ССО звільнили промислову будівлю та захопили 9 полонених.

У Великій Британії помітили, що Сили оборони здійснили низку контратак у районі населених пунктів Піщане, Удачне, Шевченко, а також в районі логістичної магістралі Т-05-06.

Можливості для українських контрнаступів розширилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, які проводить Росія,

– вважають розвідники.

Росіяни зосередили під Покровськом свої основні сили. Але ЗСУ ослабили їхні лінії постачання за допомогою FPV-дронів.

Ситуація під Покровськом на карті Deep State на 10 березня

Загалом окупанти проводять менше наступальних операцій порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року. Західні ЗМІ також помітили, що росіяни зупинилися на Донбасі.