ЗСУ контратакують під Покровськом, – британська розвідка
- Українські сили контратакують під Покровськом.
- Загалом кількість російських наступальних операцій зменшилася порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року.
У розвідці Великої Британії оцінили ситуацію на фронті. Там пишуть, що окупанти тиснуть ЗСУ в Курській області із заходу, півночі та сходу. Водночас Сили оборони контратакують на Донбасі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт британської розвідки.
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Що відбувається під Покровськом
10 березня ішлося про те, що під Покровськом воїни ССО звільнили промислову будівлю та захопили 9 полонених.
У Великій Британії помітили, що Сили оборони здійснили низку контратак у районі населених пунктів Піщане, Удачне, Шевченко, а також в районі логістичної магістралі Т-05-06.
Можливості для українських контрнаступів розширилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, які проводить Росія,
– вважають розвідники.
Росіяни зосередили під Покровськом свої основні сили. Але ЗСУ ослабили їхні лінії постачання за допомогою FPV-дронів.
Ситуація під Покровськом на карті Deep State на 10 березня
Загалом окупанти проводять менше наступальних операцій порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року. Західні ЗМІ також помітили, що росіяни зупинилися на Донбасі.