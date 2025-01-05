"Джокер" у майбутніх перемовинах: який важливий козир має Україна

Росіяни посилюють свої наступальні кампанії в Курській області для того, щоб вибити звідти Сили оборони. Вони поспішають до 20 січня 2025 року – дня інавгурації Дональда Трампа.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру стратегії та аналізу Ігор Чаленко, додавши, що очільник Кремля розуміє значення Курщини. Вона матиме серйозний вплив на переговори з Україною.

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Козирна карта України

Курщина – це важливий важіль впливу на Росію в питанні майбутніх мирних домовленостей. Саме тому окупанти з усіх сил намагаються виконати завдання Путіна й звільнити Курську область.

Я абсолютно погоджуюся з коментарями тих, хто розглядає Курщину як "джокер" у майбутніх перемовинах. Героїзм українських воїнів на цих землях працює на те, щоб Україна змогла "вибити" собі якнайкращі умови,

– наголосив політолог.

З військового погляду, операція на Курщині, зірвала наступ росіян на Сумщину. Про це неодноразово говорив Головнокомандувач ЗСУ. Росіяни не знають, що робити з українським угрупованням. Зараз ми приблизно контролюємо 480 квадратних кілометрів області.

На наших військових тиснуть понад 50 тисяч російських бійців, а також північнокорейські сили. Попри це, Путіну так і не вдається звільнити цю територію.

Час наближення перемовин все-таки прискорюється, російський диктатор розуміє, що ультимативні умови не пройдуть,

– підкреслив Ігор Чаленко.