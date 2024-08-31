Зустріли спротив росіян: як просувається Курська операція

Операція ЗСУ у Курській області триває. В української армії виникла проблема із селищем Коренево, бо російські війська намагаються чинити там серйозний опір.

Українські бійці намагаються обійти Коренево з півночі та півдня, це була б певна перемога для ЗСУ. Це 24 Каналу підкреслив військовий експерт Олег Жданов.

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"Зараз російські війська намагаються нам там чинити доволі серйозний опір. Ми намагаємось обійти Коренево з півночі та півдня, щоб взяти його у кільце та змусити ворога або здатися, або вийти з цього населеного пункту. Він більший, ніж Суджа. Для нас це була б своєрідна перемога. Зокрема, і для деморалізації російських військ та російського суспільства", – сказав він.

Ініціативна на боці ЗСУ

Як зазначив Олег Жданов, якщо не брати до уваги Коренево, то загалом у Курській області ініціативна належить українським військовим. ЗСУ продовжують за можливістю рухатися вглиб Курщини. Однак просування наших бійців сповільнюється, бо і наші сили не нескінченні, і ворог починає чинити опір.

Але у нас там ще є гарне завдання. Ми йдемо на Тьоткіно, північніше Глухова. Фактично починаємо стискати котел, який виявися тут. Ми рухаємо у бік селища Глушкове. Вони його замкнули. Котел вже сформований – річка Сейм, державний кордон України та наша лінія фронту від Комарівки аж до нашого кордону на Південь. Думаю, головне – опанувати цю територію, щоб ми могли вже не озиратися назад,

– пояснив він.

Також ЗСУ закінчили роботу щодо понтонних переправ. На сьогодні, за даними Генштабу, жодної понтонної переправи на річці Сейм не існує. Крім того, два мости повністю обвалено. Від одного моста залишились опорні балки.