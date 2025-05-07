Сирський доповів Зеленському про дії Сил оборони в Курській і Бєлгородській областях

У середу, 7 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському про активні дії на території Росії. Йдеться про Курську та Бєлгородську області.

Про це український президент розповів у вечірньому зверненні в середу, 7 травня, передає 24 Канал. Військові захищають від ворожої активності прикордоння.

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Зеленський заслухав доповідь Сирського

За словами президента, Сирський доповів про активні дії українських військових на території Курської та Бєлгородської областей Росії.

Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам – дякую вам усім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 травня, на Курському напрямку ЗСУ відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб.