Велика Британія відкрито визнала, що постачає зброю ЗСУ в Курській області, – Sunday Times

У The Sunday Times проаналізували рішення уряду Кіра Стармера не приховувати факт допомоги українським військовим на території Росії. Утім, поки не йдеться про ракети Storm Shadow, хоч Лондон і хотів би цього.

Також у статті йдеться, що британські дрони відіграли ключову роль у наступі ЗСУ в Курській області.

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Чому у Великій Британії не ховають допомогу Україні на Курщині

Жодної сором'язливості з приводу того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде. Ми не хочемо жодної невизначеності чи нервозності щодо підтримки Британії в цей критичний момент, а боязка чи невпевнена відповідь могла б свідчити саме про це. Ми маємо пишатися тим, що пожертвували техніку, яка допомагає Україні оборонятися,

– так медійники процитували джерело в апараті уряду Стармера.

Сам Кір Стармер і його міністр оборони вирішили "змінити тон" і визнати, що роль Великої Британії у підтримці України зростає. Зокрема, мовиться про постачання для ЗСУ танків Challenger 2. Як зазначили у ЗМІ, таке рішення ухвалили, "щоб бути більш відкритим щодо ролі Британії в спробі переконати ключових союзників зробити більше для допомоги – і переконати громадськість, що події на полях України впливають на безпеку та економічне процвітання Британії".

Можливо, Росія контратакує під Курськом до кінця жовтня. Уряд Стармера посилює підтримку Києву з огляду на можливу перемогу Трампа. Очільник уряду Стармер звернувся до Ради національної безпеки з проханням розробити плани надання Україні ширшої підтримки.

Чи зможуть ЗСУ використати Storm Shadow

Наступні кілька місяців можуть стати вирішальними. Єдина британська зброя, яка не може бути використана на території Росії, є також найпотужнішою – крилата ракета Storm Shadow,

– ідеться в статті.

Росіяни поки що не збираються йти від Покровська, Часового Яру та інших міст на Донбасі. Storm Shadow зможе переламати ситуацію на полі бою, але союзники вагаються.

Франція та США бояться "ескалації" у відносинах з Росією – мовляв, та може застосувати ядерну зброю. Стармер не хоче занадто випереджати союзників по НАТО, та відправить свого міністра оборони на черговий Рамштайн. Там Лондон вимагатиме від європейських союзників надіслати більше обладнання і надати Києву більшу свободу дій щодо його використання в Росії. Про потребу швидше постачати зброю говорив і Зеленський у зверненні 18 серпня.

Також Сполучене Королівство тисне на Німеччину, щоб та надала Україні ракети Taurus.

Чому Лондон не вірить, що Росія застосує ядерну зброю

У Великій Британії відстежують можливі кроки Росії у застосуванні ядерної зброї. І не вірять, що Москва так учинить. "Тактичне застосування ядерної зброї включає багато стадій. У цьому задіяно багато людей, відбувається багато пересувань ракет", – пояснили військові.

Також удар ядеркою нераціональний: для знищення п'ятьох тисяч військових знадобиться 5 – 6 ядерних боєголовок.

Є і ще кілька вагомих факторів. По-перше, Пекін дав зрозуміти Москві, що його підтримка залежить від відсутності розгортання ядерної зброї. По-друге, ще 2022 року ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус публічно попередив Путіна: якщо той використає ядерну зброю, США знищать усі російські війська на Донбасі, в Криму та на кораблях у Чорному морі. Джерела стверджують, що Байден санкціонував таку заяву.