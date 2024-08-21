Здійснили "нездійсненне": генерал США назвав успіх ЗСУ ще під час планування операції на Курщині

ЗСУ змогли досягти безпрецедентного успіху під час підготовки до операції у Курській області. Адже українські військові створили велики зону, захищену від ворожих дронів.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес. За його словами, Україна "здійснила нездійсненне".

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Що сказав Годжес про операцію

Мені видається, що Україна якось створила протидронові можливості – "бульбашку", – яка дозволила їй зробити те, що видавалося нездійсненним шість, вісім чи десять місяців тому,

– сказав генерал-лейтенант.

Як наголосив Годжес, успішна операція Збройних Сил України на території Курської області розвінчала теорію сучасних військових стратегів про неможливість завдання ворогу неочікуваного удару, з огляду на існування дронів.

"Як Україні вдалося зібрати достатньо сил й розпочати наступ, що застав як Росію, так і більшість із нас зненацька? Це ставить під сумнів теорію, що за наявності дронів неможливо приховано зібрати значні наземні сили та ефективно маневрувати ними", – додав він.

Раніше він зауважував, що наступ наших військ продемонстрував, що "червоних ліній" у російсько-українській війні не існує. Військовий також стверджував, що ця операція змусить Росію переосмислити свої дії.