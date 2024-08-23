Генерал-лейтенант США зізнався, що його найбільше вразило в Курській операції

Україна здивувала увесь світ, розпочавши операцію у Курській області. Заставши Росію зненацька, українським військовим вдалося досягти значних успіхів за короткий час.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес розповів 24 Каналу, що його вразило у рейді Сил оборони на Курську область. За його словами, світ недооцінив Україну.

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Три речі, які показала Курська операція

Українська армія продовжує наступальну операцію на території Росії. У Курській області Сили оборони досягнули чималих успіхів. Аналітики ISW навіть повідомили про 35-кілометрове просування ЗСУ.

Мене вразили три аспекти. Насамперед ми знову недооцінили здатність України проводити планування та зберігати свої плани у секреті; комбіновано застосувати свої сили та застосовувати усі свої ресурси. Ми також переоцінили здатність Росії проводити операції у відповідь. Очевидно, що Україна застала Росію зненацька,

– наголосив Бен Годжес.

Ба більше, Київ також застав зненацька багатьох на Заході. Зокрема, масштаб та компетентність операції ЗСУ у Курській області.

"По-друге, ми не знаємо точно, які конкретні цілі переслідує український уряд та Генеральний штаб. Тож я можу лише припустити, що наступальна операція українців має на меті зачистити великий обсяг території у Курській області, аби вона не була безпечним місцем для використання російської артилерії, ракетних установок та загалом майбутніх операцій", – зауважив генерал США у відставці.

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На думку Годжеса, це правильний підхід. Це також змінює наративи щодо російсько-української війни. Зокрема, ніхто на Заході більше не говорить про неминучість перемоги Росії.

Третя річ, яка мене найбільше вразила, це реакція Росії – наскільки вона була абсурдною, повільною та неефективною. Оскільки наступ явно соромить Путіна, він намагається представити його якоюсь "терористичною операцію" українців і зробив ФСБ відповідальною за відбиття атаки,

– зауважив Годжес.

Очевидно, що військовий наступ – це не компетенція Федеральної служби безпеки Росії. До того ж примітно, що немає ані розуміння, ані злагодженості між ФСБ, генштабом, міністерством оборони Росії та росгвардією. Тож ніхто не докладає зусиль, аби допомогти федералам. І це, звісно, грає на руку Україні.