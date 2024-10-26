Росіяни отримали наказ не брати в полон українських військових: на якому напрямку

На Курському напрямку, де тривають запеклі бої, а ворог не полишає спроб штурмувати, росіяни отримали наказ не брати в полон українських військових. Противник часто вдається до подібної жорстокості.

Про це в етері телемарафону заявила пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг, передає 24 Канал. Вона також розповіла про ситуацію там.

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Росіяни не братимуть у полон бійців ЗСУ

Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових,

– заявила пресофіцерка.

Крім того, за її словами, на Курському напрямку, де виконує завдання 1-ша окрема Сіверська танкова бригада ЗСУ, росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки. Однак бійці стійко тримають позиції в умовах досить складної оперативної ситуації в зоні відповідальності бригади.

"Нам відомо про те, що вони (росіяни – 24 Канал) намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БпЛА", – додала вона.

До слова, NYT пише, що у Курську області до понеділка, 28 жовтня, перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР. Ймовірно, це військові з так званого "елітного" підрозділу. Їх доправляють з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76.