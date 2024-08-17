Показуємо Заходу, що ми не Росія: навіщо Україні комендатура на Курщині

Україна створила першу військову комендатуру на території Курської області. Також опрацьовується можливий маршрут гуманітарного коридору місцевих цивільних росіян до Сум.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив 24 Каналу, що йдеться про гуманітарне переміщення цивільних, адже Україна дотримується міжнародних конвенцій.

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Що означають дії України на Курщині

Ступак зауважив, що Україна одразу ж запустила в Курську область журналістів, які все знімають та показують.

Я бачу це як великий піарний проєкт української влади, щоб наші західні друзі побачили, що ми не росіяни,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Так, за його словами, ми хочемо показати західному світу, що Україна набагато краща й лояльніша за Росію. Це демонстрація того, що там немає жодних катувань, що ми ставимося до мирного населення з якоюсь повагою.

Можлива евакуація цивільних з Курщини

Ексспівробітник СБУ зазначив, що цивільних з Курщини намагаються, по-перше, повернути Росії, але вона не створює своїх відповідних коридорів.

На його думку, у випадку евакуації вони дуже компактно проживатимуть на певній ділянці й не будуть обмежені в пересуванні. Водночас не буде моментів, коли якась росіянка піде гуляти містом Суми і зливатиме позиції українських військових.

Тобто вони проживатимуть у певних таборах і за першої нагоди будуть повернуті до Росії,

– вважає Ступак.

Це ще може бути спробою якось вплинути на свідомість росіян, демонструючи, що ми тут нормальні. Але ексспівробітник СБУ сумнівається, що це спрацює.