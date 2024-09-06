Маємо низку козирів: військовий оглядач озвучив здобутки за місяць Курської операції

Операція ЗСУ у Курській області триває вже місяць. Є перспективи поступового просування у Глушковському районі. Тобто збільшення загальної зони контролю до 2 тисяч квадратних кілометрів.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, окупанти досі не можуть стабілізувати лінію боєзіткнення.

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"Поки що я бачу перспективу поступового поглинання ще й Глушковського району. Тобто збільшення загальної зони контролю до 2 тисяч квадратних кілометрів. Я бачу, що росіяни досі не можуть стабілізувати лінію боєзіткнення", – сказав він.

Здобутки Курської операції

Олександр Коваленко зазначив, що російське угруповання у Курській області вже збільшилось до 35 тисяч. 6 серпня воно становило приблизно 10 тисяч. За місяць вони збільшили цю кількість на 25 тисяч, яких перекинули з зони бойових дій в Україні.

"Президент України вперше офіційно озвучив втрати росіян. Це 6 тисяч особового складу. Ми можемо говорити про те, що протягом місяця в Курській області росіяни залучили 41 тисячу особового складу для стабілізації ситуації. Вони були забрані саме з території України", – пояснив він.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом першого місяця операції ЗСУ у Курській області Росія втратила там приблизно 6 тисяч вбитими та пораненими. Крім того, десятки тисяч окупантів втратила Росія в інших зонах бойових дій.

Якщо була метою передислокація та відтягування ресурсу загарбників з інших ділянок по фронту, то це відбулось. Не стабілізована лінія боєзіткнення змушує російське командування продовжувати нарощувати це угрупування, яке поки не може встановити контроль над ситуацією.

Зокрема, здобутком Курської операції є перерізана логістика, особливо залізнична поблизу кордону з Україною. Було перерізано залізницю через Суджу, яка забезпечувала підвіз Бєлгородського угрупування.

Було взято під контроль найбільшу газорозподільну станцію в Суджі. Це також козир, який можна використовувати. Зараз в Курській області фактично повноцінно не працюють автомобільні дороги. Основна поступово перетворюється в зону бойових дій,

– підкреслив військовий оглядач.

Тому що вона поступово переходить під вогневий контроль на рівні FPV-дронів та час від часу ударів українських реактивних систем залпового вогню. Значно більше таких ділянок, які контролюються дистанційно вогневим контролем.

Також буферну зону, з якої ризику вторгнення на територію України вже не існує. Крім того, обмінний фонд. Це велика кількість російських полонених.