Перша спроба – провалилася, – Жданов про спробу росіян відбити Курську область

Контрнаступ росіян у Курській області було зупинено. Навряд чи найближчим часом окупанти намагатимуться здійснювати нову наступальну операцію.

Перша спроба атакувати ЗСУ з флангів у ворога провалилась. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов.

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"Перша спроба атакувати нас з флангів силами 106-ї повітряно-десантної дивізії двох бригад морської піхоти провалилася. Ми не тільки відбили, а ще почали друге вклинення в угруповання російських військ від населеного пункту Новий Путь. А до цього ми вклинилися в оборону російських військ чи в глибину їхнього угруповання у районі Веселого", – сказав він.

Зверніть увагу! Представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський заявив, що у Курській області росіяни хотіли атакувати позиції ЗСУ з флангів. Силам оборони вдалося зупинити спроби окупантів. Ситуація стабілізувалася, сьогодні все під контролем української армії. Однак ворог досягнув часткового успіху. Росіяни увійшли в один з населених пунктів та почали бої за інший.

Ворогу не до контрнаступу

Олег Жданов зазначив, що зараз бої точаться на схід і на північний схід від Веселого у напрямку селища Глушкове. Тому російським військам зараз не до підготовки другого контрнаступу на Курщині. Найімовірніше, генеральний штаб Росії зараз стоїть перед дилемою, що з'єднання двох частин недостатньо для того, щоб захопити ділянку Курської області, яку контролюють ЗСУ.

Думаю, що зараз буде прийматися рішення знімати армійський корпус або, як мінімум, три дивізії точно. Це ще до тих 35 – 38 тисяч, які сьогодні ведуть бойові дії у Курській області. Потрібно додати приблизно стільки ж,

– припустив військовий експерт.