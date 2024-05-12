ЗСУ ліквідували 8 російських офіцерів: їхні імена і фото

12 травня 2024, 21:10
Читать новость на русском

Українські сили знищили 8 офіцерів армії країни-агресора. У мережі з'явилися їх фото.

У дописі полковника Збройних Сил України, журналіста Анатолія Штефана "Штірліца" зазначено звання та імена полеглих російських окупантів.

Дивіться також Понад 1200 окупантів, літак, ППО та танки: великі втрати ворога на 12 травня

Успішно демобілізовано:

  • старший лейтенант Красовський Дмитро;
  • лейтенант Смирнов Віктор;
  • лейтенант Гедгагов Алан;
  • лейтенант Кузін Олексій; лейтенант Тимченко Сергій;
  • командир штурмового танкового взводу Т-90М "Прорив" молодший лейтенант Курамшин Альберт;
  • молодший лейтенант Колчанов Андрій;
  • молодший лейтенант Гуляєв Олексій.
Важливо! Згідно з інформацією Генштабу, за останню добу армія Росії втратила 1260 солдатів.
Автор: Анастасія Лукашевська