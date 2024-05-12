ЗСУ ліквідували 8 російських офіцерів: їхні імена і фото
12 травня 2024, 21:10Читать новость на русском
Українські сили знищили 8 офіцерів армії країни-агресора. У мережі з'явилися їх фото.
У дописі полковника Збройних Сил України, журналіста Анатолія Штефана "Штірліца" зазначено звання та імена полеглих російських окупантів.
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Успішно демобілізовано:
- старший лейтенант Красовський Дмитро;
- лейтенант Смирнов Віктор;
- лейтенант Гедгагов Алан;
- лейтенант Кузін Олексій; лейтенант Тимченко Сергій;
- командир штурмового танкового взводу Т-90М "Прорив" молодший лейтенант Курамшин Альберт;
- молодший лейтенант Колчанов Андрій;
- молодший лейтенант Гуляєв Олексій.