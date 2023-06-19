І заступника командира з ними: ЗСУ відправили до Кобзона цілий підрозділ з Південної Осетії
Джерело:Анатолій Штефан
Наші воїни продовжують ліквідовувати російських загарбників. На Запорізькому напрямку ЗСУ подарували квитки на концерт Кобзона цілому батальйону з Південної Осетії. Разом із ними – заступник командира.
Про загибель загарбників повідомляють російські ЗМІ, докази чого опублікував офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. Мова йде про загарбників з тимчасово окупованої території Грузії, які воювали на боці росіян.
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"Шторм.Осетія" на концерті Кобзона
За даними російських ЗМІ, наші воїни ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техов Айвенго. Разом із ним на концерт до Іосіфа Кобзона відправився і його підрозділ.
Про 31-річного Техова Айвенго відомо, що він працював "журналістом" на окупованій росіянами території Грузії й мав нагороди від Путіна.
Пропагандисти пишуть, що загарбники з окупованої Південної Осетії були у селі П'ятихатки Запорізької області, де після звільнення села Лобкове проходить лінія фронту.
У повідомленні йдеться, що загарбники потрапили в оточення і їх усіх ліквідували наші воїни.
А от у пропагандистів палає, адже вони не можуть усвідомити, як можна було втратити 300 бійців та десятки одиниць техніки.
Втрати ворога
Батальйон з Південної Осетії успішно поповнить ворожі втрати у ранковій статистиці від Генштабу ЗСУ, До слова, станом на 18 червня наші воїни ліквідували та знищили:
- близько 219 820 загарбників;
- 3 984 танки;
- 7 729 бойових броньованих машин;
- 3 847 артилерійських систем;
- 610 реактивних систем залпового вогню;
- 364 засобів ППО;
- 314 літаків;
- 204 гелікоптери +1 ліквідований вдень 18 червня Ка-52;
- 3 371 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
- 1 211 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 6 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 522 одиниці спеціальної техніки.