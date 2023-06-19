І заступника командира з ними: ЗСУ відправили до Кобзона цілий підрозділ з Південної Осетії

Наші воїни продовжують ліквідовувати російських загарбників. На Запорізькому напрямку ЗСУ подарували квитки на концерт Кобзона цілому батальйону з Південної Осетії. Разом із ними – заступник командира.

Про загибель загарбників повідомляють російські ЗМІ, докази чого опублікував офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. Мова йде про загарбників з тимчасово окупованої території Грузії, які воювали на боці росіян.

Зверніть увагу Четвертий за останні дні: ЗСУ приземлили ще один російський Ка-52

"Шторм.Осетія" на концерті Кобзона

За даними російських ЗМІ, наші воїни ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техов Айвенго. Разом із ним на концерт до Іосіфа Кобзона відправився і його підрозділ.

Про 31-річного Техова Айвенго відомо, що він працював "журналістом" на окупованій росіянами території Грузії й мав нагороди від Путіна.

Пропагандисти пишуть, що загарбники з окупованої Південної Осетії були у селі П'ятихатки Запорізької області, де після звільнення села Лобкове проходить лінія фронту.

Де розташовані П'ятихатки / Карта DeepState

У повідомленні йдеться, що загарбники потрапили в оточення і їх усіх ліквідували наші воїни.

А от у пропагандистів палає, адже вони не можуть усвідомити, як можна було втратити 300 бійців та десятки одиниць техніки.

Втрати ворога

Батальйон з Південної Осетії успішно поповнить ворожі втрати у ранковій статистиці від Генштабу ЗСУ, До слова, станом на 18 червня наші воїни ліквідували та знищили: