Воював на боці армії Росії: у Кринках українські військові ліквідували громадянина Білорусі

Українські військові ліквідували у Кринках у Херсонській області чергового загарбника. Цього разу це був громадянин Білорусі, що воював на боці російської армії проти України.

Журналіст Денис Казанський наголосив, що це перший підтверджений випадок участі білорусів у боях за Кринки. Цей чоловік був старшим лейтенантом.

Цікаво Лукашенко може залишитись самотнім: чи вступить Білорусь відкрито у війну

У Кринках ліквідували громадянина Білорусі, що воював за Росію

До цього журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що, згідно з даними паспорта та військового квитка, загарбника звали Лазарєва Дениса Олександровича. Він був 1976 року народження і штурмував Кринки у складі 328 полку новоствореної 104 десантно-штурмової дивізії армії Росії.

Військовий квиток білорусу видав військкомат Мінського району у грудні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення. Судячи з документа, у 2003 – 2004 роках Лазарєв служив у військовій частині №61357, дислокованій у столиці Білорусі,

– сказав журналіст.

Крім того, білорус також мав залізничний квиток із тимчасово окупованого Севастополя до російського міста Рязані на 9 січня та з Рязані до міста Ульяновськ на 11 січня.

Українські військові у Кринках ліквідували білоруса, що воював на боці Росії / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

Цаплієнко зауважив, що саме в Ульяновську дислокується 104 десантно-штурмова дивізія. До того ж він, з посиланням на британську розвідку, написав, що ця дивізія окупантів зазнала критичних втрат при штурмі Кринок.

Водночас журналіст Денис Казанський наголосив, що вочевидь самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко все ж таки таємно відправив своїх "їх там немає" на допомогу Путіну у війні.

Білоруські військові поїхали на навчання в Росію