ЗСУ ліквідували іранських військових в Криму, інші іранці також стануть ціллю, – Данілов

Данілов підтвердив, що українські військові знищили іранських військових радників у Криму. Він додав, що інші іранці на окупованій українській території, які підтримують вторгнення Москви, також будуть мішенню.

Секретар РНБО України, заявив, що ЗСУ знищили іранців, які допомагали росіянам керувати безпілотниками Shahed-136 з Криму. При цьому Данілов не зазначив, яка кількість іранців була знешкоджена.

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Іранці, які допомагають Росії, будуть під прицілом

Ізраїльська преса повідомляла про 10 вбитих осіб через удари українських військових в Криму. Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенню.

Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами і беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити,

– сказав Данілов.

Уряд Тегерана спочатку заперечував присутність іранських безпілотників в Україні. Вже згодом в Ірані підтвердили поставку "невеликої кількості" безпілотників до Росії.

Данілов сказав, що іранці продовжують наполягати, що вони не є постачальниками зброї для Росії, але Україні потрібні підтвердження. Наразі, за словами секретаря РНБО, цих підтверджень немає.

Чи постачав Іран балістичні ракети Росії

Секретар РНБО України наголосив, що якщо ці здогадки підтвердяться, то з цього можна зробити певні висновки.

По-перше, Росія не має можливості виробляти власні ракети в такій кількості, яка дозволила б їй продовжувати широкомасштабну війну. По-друге, якщо країна, яка перебуває під санкціями з 1979 року, має можливість виробляти таку зброю, то про які санкції взагалі йдеться.

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Росія вже масово не б'є по Україні іранськими дронами. У Повітряних силах ЗСУ припустили, що у росіян вичерпалась перша партія, і зараз вони очікують на другу.

Москва уклала з Іраном угоду. Документ передбачає виробництво іранських дронів для війни в Україні.

Іран уже не приховує своєї співпраці з Росією у війні проти України. Так, країна-агресорка почала отримувати креслення та компоненти для ударних безпілотників.

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що у країни-агресорки є ресурси й майданчики для швидкого виготовлення дронів. Він припустив, що їх також можуть збирати на території Білорусі.

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