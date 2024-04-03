ЗСУ ліквідували "Кобзона", який був "братом" відомого пропагандиста

Збройні Сили України ліквідували на війні "Кобзона". Ним виявився російський бойовик, який воював на боці сепаратистів з 2014 року.

Бойовика звали Владімір "Кобзон" Митрофанов. Він був близьким другом відомого російського пропагандиста Єгора "Тринадцятого" Гузенка.

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Що відомо про загиблого "Кобзона"

ЗМІ написали, що Владімір "Кобзон" Митрофанов загинув через приліт в машину артилерійського снаряда. Він брав участь у боях за Авдіївський коксохім, воював за Донецький аеропорт. Саме в ДАП він познайомився з російським пропагандистом Гузенком.

Після загибелі "Кобзона" Гузенко з позивним "Тринадцятий" назвав його "братом" та навіть відправив вінок на його похорон. Щоправда, сам він на прощання не поїхав, адже проти нього в Росії заведені справи. Закопали "Кобзона" у російському місті Мінеральні води, де він народився.

"Тринадцятий" заявив, що нібито йому дуже "погано" та обіцяв мститись Україні. Хоч насправді нікого з них не запрошували йти воювати в Україну.

Варто зауважити, що за останню добу окупанти втратили в Україні 710 одиниць особового складу. Окрім того, техніки окупанти втратили дуже багато. Зокрема:

танків – 7009 (+11);

бойових броньованих машин – 13368 (+18);

артилерійських систем – 11142 (+30);

РСЗВ – 1025 (+2);

засоби ППО – 745 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17);

крилаті ракети – 2059 (+1);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30);

спеціальна техніка – 1838 (+6).

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