У ЗСУ показали ліквідованого начальника зв'язку армії Росії

Росія щоденно втрачає сотні своїх бійців. Цього разу наші захисники показали обличчя начальника зв'язку війська країни-агресорки, якого ліквідували ще торік.

Так, на "вантаж 200" перетворили начальника зв'язку російського війська Сєргєя Нікуліна. Про це у своєму телеграмі розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, відомий багатьом як "Штірліц".

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Понад рік тому ліквідували

Як зазначив "Штірліц", Нікулін до зустрічі з Кобзоном, обіймав посаду заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії. Відомо, що у російському війську він дослужився до підполковника. А от відправили його на той світ 10 жовтня 2022 року.



Сєргєя Нікуліна ліквідували у 2022 році / Фото з телеграму "Штірліца"

Звернімо увагу, що "Штірліц" раніше розповів про чергового "проліска". Також ідеться про ще одну торішню втрату ворога, яку підтвердили.

Він зазначив, що у вересні минулого року ліквідували заступника начальника штабу полковника Сєргєя Хмельова. Він був керівником оперативного відділу 5 армії. Його відправили на той світ під час боїв за Донеччину.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пройтися по актуальній статистиці. Нею зранку 25 листопада поділилися у Генштабі.

Втрати ворога ростуть

Лиш за минулу добу ліквідували 860 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення статистику втрат ворога поповнили 323 760 бійців так званої "другої армії світу".

Також на брухт перетворили 5502 танки, 10263 бойові броньовані машини, 7851 артилерійську систему, 905 РСЗВ та 596 засобів ППО.

5502 танки, 10263 бойові броньовані машини, 7851 артилерійську систему, 905 РСЗВ та 596 засобів ППО. А ще російські військові не дорахуються 323 літаків, 324 гелікоптерів, 5808 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1565 крилатих ракет, 22 суден, 1 підводного човна, 10259 автомобілів і автоцистерн, а також 1112 одиниць спеціальної техніки.

Напередодні показали Костромське кладовище, на якому можна побачити сотні могил окупантів. Автор публікації скаржиться на численні втрати ворога. Водночас він цинічно закликає "жити та робити все, щоб смерть (ліквідованих загарбників – 24 Канал) не виявилася марною".