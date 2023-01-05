Любив костюмовані вечірки: в Україні ліквідували майора-артилериста з Башкирії
Джерело:Іраклі Комахідзе
Збройні Сили України ліквідували ще одного російського майора. Його звали Рінат Гарєєв.
Загиблому окупанту було 37 років. На війні він був артилеристом.
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В Україні ліквідували майора-артилериста з Башкирії
Як стало відомо, похорон загарбника відбудеться 6 січня у селі Верхні Татишли Башкирії. Про загибель окупанта повідомила його сестра. Де саме це сталося та як – невідомо.
У соцмережі загиблого росіянина вказано, що він міг навчатися у Свердловському вищому військово-політичному танко-артилерійському училищі.
Загиблий Рінат Гарєєв / Скриншот
Окупант загинув на війні в Україні / Скриншот
А 19 листопада на сторінці у мережі чоловіка привітали з днем ракетних військ та артилерії Росії.
Окупанта привітали з днем ракетних військ та артилерії Росії / Скриншот
Судячи з фотографій окупанта, він любив костюмовані вечірки та відпочивати у різних закладах. Але, схоже, не сиділося йому на місці, тому він вирішив поїхати воювати проти українців.
Рінат Гарєєв любив костюмовані вечірки / фото із соцмереж окупанта
Рінат Гарєєв любив відпочивати / фото із соцмереж окупанта
В Україні ліквідували російського командира
Нещодавно на війні в Україні ліквідували командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва. Про його смерть стало відомо 30 грудня.
Гаджибалаєва ліквідували на Херсонщині. Як стало відомо, російського командира вже поховали у селі Зізік, що в Дагестані.