Зухвало підійшли впритул і кинули гранати: епічні кадри знищення ворога на Запорізькому напрямку

Наші захисники проводжують давати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Зокрема, на Запорізькому напрямку українська армія вправно ліквідовує загарбників.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що на Запорізькому напрямку бійці 3 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" успішно ліквідували окупантів. За його словами, ворог не очікував, що наші захисники зухвало підійдуть впритул.

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Ворогів ліквідовано

У одному з населених пунктів росіяни зайняли підвальні приміщення вщент зруйнованої будівлі. Українські військові відправились для відпрацювання.

Завдяки чітким та злагодженим діям аеророзвідки, штурмовиків та групи вогневої підтримки спецпризначенці змогли наблизитись впритул та закинути гранати у підвальні приміщення будівлі. Залишки ворожої піхоти, яка намагалася втекти, була знищена зі стрілецької зброї.

Можна також побачити кадри майстерної роботи наших бійців.

Наші захисники підійшли впритул до ворога: дивіться відео

Втрати Росії на 10 квітня 2024 року

Загалом станом на 10 квітня Росія вже втратила близько 450 тисяч своїх бійців. Окрім того, майже 63 тисячі одиниць техніки та озброєння.

Загальні втрати Росії на 10 квітня складають: