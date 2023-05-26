ЗСУ "підрізали крила" Су-25, ворог з С-300 вгатив по дамбі у Карлівці: головне з Генштабу

В Україні розпочалася вже 457 доба повномасштабної агресії Росії. По всій території нашої держави досі зберігається висока загроза ракетних ударів.

У Генштабі розповіли про актуальну інформацію з передової. Ворог продовжує гатити по населених пунктах та вбивати цивільних.

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Росія не припиняє обстрілів

У ніч проти 26 травня російські терористи здійснили атаку дронами-камікадзе та завдали ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби загарбники завдали 4 ракетних удари по території нашої держави. Зафіксовано влучання ракетою з С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі знищили. Також окупанти 19 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на напрямках

У Генштабі повідомили, що ворог намагається наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулись 22 бойових зіткнення.

Окупанти "відгрібають по повній"

оперативна обстановка стабільна – руху ворога не виявлено.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там ворог також залучив для ударів авіацію.окупанти обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку.противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни з авіації гатили по Ольгівському, Гуляйполю, Новоданилівці Запорізької області та Новобериславу на Херсонщині.

Так, минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25.

Водночас українські ракетники та артилеристи уразили: