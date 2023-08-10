Активізація бойових дій на Півдні невдовзі дасть результат: огляд фронту від Світана

ЗСУ продовжують наступальні дії на Херсонщині, уже невдовзі вони мають призвести до якогось результату. Ворог же намагається наступати на Куп'янському напрямку, адже лише там може хоча б якось рухатися.

Для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що те, що зараз відбувається по лівому березі, – елементи підготовки до форсування Дніпра.

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Чому ворог наступає на Куп'янському напрямку

Світан зазначив, що примусова евакуація населення, яка, зокрема, планується у Куп'янському районі, має відбуватися з усієї 30-кілометрової прифронтової зони. Адже 30 кілометрів – це дальність роботи армійської артилерії.

За його словами, окупанти рухатимуться в районі Луганського напрямку. Це оптимально, з погляду логістики та системи управління, підлітного часу літаків з аеродромів, що базуються на території Росії.

Це найкращий варіант для росіян, де можна більш-менш рухатися,

– зауважив полковник запасу.

Він пояснив, що основний напрямок – Куп'янський. Адже це найближча точка до Валуйків, які є основним логістичним військовим хабом у цьому регіоні. Тож це найкраща для росіян ділянка фронту, де можна наступати.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Світан зауважив, що одне із завдань ворога – захопити Куп'янськ Вузловий, щоб далі використовувати його для перекидання військ. Адже основний потік військової амуніції загарбників йде саме залізницею.

Що означають дії ЗСУ на лівому березі Дніпра

Полковник запасу пояснив, що вже тиждень – півтора земля на лівому березі Херсонщини готова приймати важку техніку. Те, що там зараз відбувається, починаючи від Кінбурнської коси й закінчуючи Новою Каховкою, – елементи підготовки до форсування Дніпра.

За його словами, удари ЗСУ по ворожих штабах відновилися після того, як росіяни почали підтягувати командні пункти у Каховку та Нову Каховку. До того їх там не було, тому що наші захисники вибили окупантів звідти.

Рух, який зараз видно практично по всій лінії фронту, активізація бойових дій найближчим часом призведе до якогось результату,

– певен Світан.

Військовий експерт додав, що все залежить від задуму Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ситуація на лівому березі Херсонщини / Скриншот Deep State Map

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