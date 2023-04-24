ЗСУ працюють там щодня: в Херсонській облраді прокоментували ситуацію на лівобережжі Дніпра

Українські військові працюють над деокупацією решти Херсонської області. Для наших захисників важливо, щоб ми зберігали інформаційну тишу та дочекались офіційної інформації від Генштабу.

Про це 24 Каналу заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він додав, що Збройні Сили України щодня працюють над ураженням ворога на лівому березі Дніпра.

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Більше помагати й менше говорити

За його словами, зараз нашим захисникам дуже необхідна інформаційна тиша, адже інформація в умовах війни – це зброя, що може вбивати. Росіяни посилили обстріли правобережжя Дніпра не лише, як відповідь на активні дії ЗСУ, а й задля того, щоб не дати відновити нормальне життя на деокупованих територіях.

"ЗСУ працює на лівому березі щодня: підтримка вогневого контролю, знищення російських ДРГ, які вони намагаються висадити на островах, постійне знищення особового складу окупантів, військових складів тощо. Наша мета – звільнити всі населені пункти, наших людей і не втратити жодного українського захисника. Саме для цього зараз потрібно більше помагати, а менше говорити", – заявив Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради додав, що над звільненням лівобережжя Херсонщини працюють справжні професіонали, які дадуть гарні результати у терміни, які будуть "усім приємні".

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