Не підлягає розголосу, – Гуменюк про роботу ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Робота українських захисників на лівому березі Херсонщини не підлягає розголосу. Це важливо, зокрема, для збереження життя цивільного населення.

На цьому в ефірі телемарафону наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зауважила, що окупанти продовжують прикриватися мирним населенням, передає 24 Канал.

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"Говорити про результати можна буде після завершення"

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Гуменюк зауважила, що відтіснити росіян можна різними способами. Переважно наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу. Необхідно вибивати ті позиції, які наносять ураження по правому берегу, зокрема.

Та робота, яка проводиться підрозділами на лівому березі, не підлягає розголосу для того, щоб вона була завершена,

– наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона пояснила, що варто дотримуватися інформаційної тиші, зокрема, для збереження життя цивільного населення. Адже ворог намагається помститися й активізує свої обстріли на цій ділянці.

Вони (окупанти – 24 Канал) продовжують ховатися за мирним населенням, розташовуючи свої вогневі позиції та підрозділи в тих місцях, де зосереджене цивільне населення. Зокрема, розташовуючи свої штаби і місця базування в багатоповерхових будівлях, де верхні поверхи займає цивільне населення,

– зазначила Гуменюк.

Наголосила, що саме тому робота Сил оборони має бути в закритому режимі. Говорити про результати можна буде після її завершення.

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