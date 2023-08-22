ЗСУ мали успіх у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб

Український контрнаступ триває. Уже декілька днів поспіль є інформація про успіхи ЗСУ в районі Роботиного.

ЗСУ наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це розповів речник Генштабу Андрій Ковальов під час телемарафону.

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Що відомо про ситуацію

У напрямку Роботиного Збройні сили України мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У повідомленні Генштабу мовилося про те, що на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

21 серпня Ганна Маляр повідомляла, що українські підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області, але безуспішно.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Село Роботине Запорізької області тимчасово окуповане російськими загарбниками із 6 березня 2022 року.

На Бахмутському напрямку наші Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Тривають важкі бої біля Кліщіївки, де росіяни продовжують безуспішно наступати.

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Що дає контрнаступ ЗСУ на Півдні України