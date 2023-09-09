Успішно нищать ворога й техніку: яка ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку в ЗСУ зберігаються успіхи, зокрема – поблизу Кліщіївки. Лише протягом минулої доби наші захисники знищили на цій ділянці фронту понад 250 окупантів та десятки одиниць техніки.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Також він повідомив, що протягом доби відбулося 8 бойових зіткнень, передає 24 Канал.

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Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Наші захисники мали успіх біля Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку. Лише протягом доби там ліквідували 257 окупантів. Разом з тим, противник не полишає спроб гатити по позиціях ЗСУ.

Як повідомив Євлаш, протягом доби росіяни 572 рази обстріляли позиції українських захисників, застосовували також й авіацію на цьому напрямку й завдали 1 ракетного удару. Втім, ЗСУ продовжують успішно відпрацьовувати, використовуючи контрбатарейні розрахунки та FPV-дрони. Зокрема, вдалося знищити самохідний міномет "Тюльпан" 2С4, калібром 205 міліметрів.

Це найпотужніша ствольна артилерія, яку має на озброєнні окупаційна армія,

– заявив Євлаш.

Протягом минулої доби українські військові на Бахмутському напрямку знищили:

установку 2С7 "Піон" калібром 203 міліметри;

5 установок Д30;

2 гаубиці "Мста-Б";

1 бойову машину піхоти;

3 танки;

7 складів з боєприпасами;

2 пункти управління БпЛА;

уразили 2 командно-спостережних пункти;

низку безпілотників та дронів різного типу.

Завдаємо потужного ураження, виявляємо та завдаємо вогневих втрат противнику,

– прокоментував успішну роботу Євлаш.

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