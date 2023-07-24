ЗСУ не дають ворогу просуватись на Донбасі та успішно наступають на двох напрямках

Збройні Сили України далі стримують наступ Росії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Заразом наші військові успішно наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. Вороги далі продовжують атакувати на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському напрямках.

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Яка ситуація на Донбасі

Українські військові на Бахмутському напрямку успішно відбили атаки Росії в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області. Кремль з авіації вдарив в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області, під атакою артилерії було понад 10 населених пунктів. Окрім того, наші військові:

на Авдіївському напрямку, попри щільний вогонь авіації та артилерії противника, успішно відбили атаки росіян в районі Первомайського Донецької області. З авіації вороги вдарили біля Новокалинового, Авдіївки, Невельського Донецької області, з артилерії – по понад 10 населених пунктах;

на Мар'їнському напрямку – українські Сили оборони стримують наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Росія атакувала понад 10 населених пунктів;

Росія атакувала понад 10 населених пунктів; на Шахтарському напрямку – вороги вели марні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області та обстріляли понад 10 населених пунктів.

ЗСУ наступають на двох напрямках

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

За даними наших військових, вороги мародерять. Так, у Миронівський Донецької області прибули окупанти з підрозділу росгвардії "Ахмат" та почали виселяти місцевих мешканців на вулицю з їхніх будинків. Натомість вороги займають їхнє житло.

Також вони масово мародерять, що викликає невдоволення у місцевих мешканців. У Раденську Херсонської області росіяни на території садочка влаштували польовий шпиталь.

ЗСУ успішно відпрацювали по ворогу

Українська авіація за добу 8 разів вдарила по районах зосередження особового складу росіян, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, протягом доби наші захисники знищили 3 російських ударних дрони типу "Шахед-136".

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили ворожі:

4 пункти управління;

3 засоби протиповітряної оборони;

9 артилерійських засобів на вогневих позиціях;

4 станції радіоелектронної боротьби ворогів.

ЗСУ просунулись до 1,4 кілометра на Бердянському напрямку

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень розповів, що на Бердянському напрямку підрозділи Сил оборони мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометра.

Валерій Шершень зазначив, що наші бойові підрозділи закріплюються на зайнятих рубежах, а штурмові загони розміновують території. За Старомайорське тривають запеклі бої.

Вороги головні зусилля зосереджують, щоб запобігти просуванню ЗСУ. Також вони невдало намагались повернути собі втрачену позицію в околицях Приютного.