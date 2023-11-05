Сили оборони мають просування на півдні від Бахмута: у ЗСУ розповіли деталі

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, але й здійснюють контрнаступальні операції та мають певні успіхи.

Про це в ефірі телемарафону заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Він також розповів, що російські військові намагаються постійно контратакувати, передає 24 Канал.

До теми Росіяни намагалися наступати на 6 напрямках на Сході: карта бойових дій на 5 листопада

ЗСУ мають успіхи біля Бахмута

За словами Калашнікова, російські загарбники намагаються контратакувати ЗСУ на північному фланзі в районі населеного пункту Хромове, а на півдні – біля Кліщіївки та Андріївки. Він пояснив, що ворог це робить для того, аби покращити власне положення й погіршити позиції Сил оборони. Тому українські захисники поблизу Бахмута перебувають у постійних боях. Крім того, російські окупанти завдають ударів по позиціях ЗСУ не лише з артилерії та РСЗВ, а також застосовують фугасні авіаційні бомби.

ЗСУ дуже важко просуватися вперед через щільне мінування й постійне використання БпЛА росіянами. Втім, певні успіхи наші захисники мають.

На сьогодні ворогові відбити раніше втрачені позиції не вдається, ми відбиваємо всі його контратаки досить таки успішно. Маємо деяке просування на південному фланзі, там де залізниця. Там значна кількість лісопосадок, де ворог окопався і тримає оборону. Нам вдається з деяких із них все ж таки його вибивати, нищити й неспішно просуватися. Просування важке, тому що все ж таки є і мінування, і ще одна така небезпека – те, що ворог застосовує свої дрони,

– розповів Калашніков.

Росіяни намагаються відновити втрачені позиції

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові не полишають спроб повернути втрачені позиції поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Лише протягом минулої доби українські захисники на цій ділянці фронту відбили близько 10 атак. Крім того, окупанти також вели штурмові дії поблизу Богданівки, проте успіху не мали.

Сили оборони України не лише дають відсіч, але й продовжують вести наступальні операції. Так, ЗСУ завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.