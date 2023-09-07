Розуміють, що Південь може обвалитися: якою "перемогою" Кремль спробує компенсувати свої поразки

Після місяців надзвичайно важких боїв Сили оборони досягли помітного тактичного успіху на Мелітопольському напрямку. Росія намагається втримати лінію фронту і створити гарну картинку для своєї пропаганди.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, російський фронт на Запоріжжі незабаром може посипатись.

Дивіться також ЗСУ вибивають ворога на південь від Бахмута та у напрямку Мелітополя: карта боїв за 7 вересня

Окупанти розуміють, що можуть втратити Південь

Росіяни розуміють загрозу обвалу фронту на Півдні. Інакше б вони не укріплювали настільки сильно Перекопський перешийок.

“На Токмацькому напрямку Сили оборони своїм просуванням створили плацдарм 10 на 10 кілометрів, що є доволі серйозним результатом. Це практично половина “лінії Суровікіна”, і щойно станеться її пролом, як у Росії не залишиться серйозних укріплень”, – пояснив Черник.

Після цього легкі українські механізовані частини за допомогою західної колісної бронетехніки зможуть вийти в тил ворога й розпочати його оточення.

Реванш ворога на Сході

У цих обставинах російське командування обрало контрстратегію: вийти на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини. Це було одним із головних завдань російської армії після оголошення про введення військ на територію України.

За офіційними повідомленнями ЗСУ, основні зусилля окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджені поблизу сіл Райгородка та Ковалівка. Вони були деокуповані наприкінці 2022 року й розташовані на височині, практично на межі Луганської та Харківської областей.

“Виглядає, що на цьому етапі війни Росія зосередиться на реалізації саме цього плану (виходу на адмінкордони 2 областей – 24 Канал). Їхня пропаганда зможе це подати як перемогу Путіна, який нібито й хотів лише “повернути своє” і “перебити натівських солдатів”, – зазначив військовий експерт.

Петро Черник про ситуацію на фронті: дивіться відео

Чи вплине на ситуацію перекидання на фронт нових частин

Росія не має проблем із людським потенціалом. Її мобілізаційний ресурс складає близько 1,5 млн людей, тож окупанти будуть і надалі робити ставку на “м’ясні штурми” українських позицій за канонами Другої світової війни.

Однак при цьому Росія не має достатнього технічного потенціалу для того, щоб створювати нові частини, як це показує приклад 25 загальновійськової армії. За російськими нормативами, 40-тисячний корпус має бути забезпечений 800 танками, 2 500 тисячами броньованих машин і 1000 артилерійських стволів.

На переконання Черника, забезпечення нових частин технікою навіть на 50 – 60% від штатної норми буде успіхом для Росії.

Ситуація на фронті: останні новини