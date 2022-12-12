У Мелітополі підірвали базу аналітиків ФСБ: окупанти передислоковуються

На минулих вихідних українські військові уразили пункт базування аналітиків ФСБ в тимчасово окупованому Мелітополі. Росіяни не тікають, проте не розуміють, як діяти.

Про це 12 грудня розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

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"Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку перекидають свої військові угруповання в інші місця, щоб сховати їх", – зазначив Федоров.

Які об'єкти знищили

За словами мера, захисникам вдалося поцілити у 3 об'єкти. Загарбники створили їх на околицях Мелітополя та в самому місті.

Як зазначив Федоров, загинули десятки росіян. Приблизно 200 ворогів перебувають у госпіталях. Зокрема, на території окупованого Криму.

Знищили блокпост, який розташовується на відстані 20 кілометрів від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку,

– повідомив Федоров.

Крім цього, мер розповів про такі ліквідовані ворожі об'єкти:

радіолокаційна станція. Росіяни використовували її для відстеження цілей.

база аналітиків ФСБ у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя. Там часто були осетини.

Міський голова наголосив, що мешканці Мелітополя чекають на звільнення. Відтак, українські спецслужби знають все про пересування росіян.

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