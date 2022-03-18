ЗСУ міцно тримають позиції, – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Ніч на 18 березня у Харкові минула відносно спокійною. Українські оборонці міцно тримають позиції.

Про ситуацію на Харківщині станом на 18 березня розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що вперше за 23 доби масштабного вторгнення Росії з півночі до 4 години ранку противник жодного разу не обстріляв місто.

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Однак вже зранку декілька ракет влучили у корпус навчального закладу. На жаль, є постраждалі. Також є жертви серед мирного населення внаслідок обстрілу Мерефи.

ЗСУ знищили плани ворога

Він також додав, що українські військові частково знищили і зупинили просування вглиб України підрозділів 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил Росії.

Відомо, що окупанти рухалися у напрямку Кам'янки. Втрати ворога уточнюються, з нашого боку втрат немає.

ЗСУ міцно тримають позиції. Із боку Росії були спроби атак, зокрема із використанням світло-шумових гранат. Але наші Збройні Сили України відбивають всі спроби наступів,

– наголосив Синєгубов.

Також додав, що наші військові отримують нові поповнення боєприпасів, тож "нам є чим стерти ворога з харківської землі".

До слова – ситуація у Харкові на 17 березня: дивіться відео