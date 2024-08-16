Де село Борки на Курщині, яке могли взяти під контроль ЗСУ: показуємо на карті

Про можливе захоплення Борків стали говорити у середині серпня. В українських пабліках з'явилося фото бійця на тлі відділення пошти Росії у цьому селі Курської області. 24 Канал зібрав деталі.

В ISW вважають, що Путін сам винен в успіхах ЗСУ на Курщині, оскільки він не оголосив війну та не готувався вести бойові дії на власній території. Те, що російський диктатор недооцінив українців, аналітики дотепно назвали браком стратегічної уяви.

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Де розташовані Борки

Цікаво, що село належить до Суджанського району, але воно значно ближче до кордону, аніж Суджа. Відповідно до даних Вікіпедії, там живе усього 378 людей у 278 будинках. Їхня кількість знизилася порівняно з 2002 роком.

ЗСУ могли зайти в Борки Суджанського району на Курщині: показуємо на карті

У Борках є храм XIX століття, але на ньому перелік пам'яток закінчується. Назва села пов'язана із сосновим лісом – бором.

На Курщині є й інше село з такою ж назвою, але там живе буквально 10 людей. Воно розташоване на північ від Курська.

Село Борки Дмитрівського району Курської області: дивіться на карті

Про те, що захоплено саме Борки Суджанського району, повідомили росіяни з посиланням на Bild.

Дорогою до Камишного українські військові взяли села Борки та Крупець, а також село Спальне,

– сказано в дописі.

Захоплені Борки на Курщині / Фото Bild

На карті Deep State Борки подано як невизначену територію.

Також повідомляють, що ЗСУ могли розбити велику колону росіян під Коренево. Якщо це правда, то це повторення успіху під Рильськом. Та поки що інформація походить тільки від російських "воєнкорів".