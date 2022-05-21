ЗСУ можуть обрізати постачання військам окупантів під Ізюмом, – Арестович

Наші захисники можуть обрізати канали постачання росіян на Харківщині. Мовиться про Ізюмський напрямок, де вже кілька тижнів тривають запеклі бої.

Детальніше про цю можливість українських військ розповів радник голови Офісу президента 21 травня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір з ним ютубі "Фейгин Live".

Напередодні Чергова спроба росіян перейти через Сіверський Донець закінчилася втратою щонайменше 1 БТГ

Росіян можуть просто "відрізати"

За словами Арестовича, невдовзі можуть бути хороші новини про територію біля міста Вовчанськ. Мовляв, там вже відбуваються "різні цікаві події",

За Сіверським Дінцем є місто Вовчанськ, майже на кордоні з РФ. Південніше відбуваються різні цікаві події не на користь російського угруповання і ймовірного постачання угрупованню під Ізюмом. Подробиці казати не будемо, але події відбуваються,

– пояснив Арестович.

Він зазначив, що у російської армії в цій зоні бойових дій можуть початися серйозні проблеми,

пов'язані з можливістю постачання угрупованню. Тобто велику групу ворогів можуть просто "обрізати" від решти їхнього війська. Коли саме це може трапитися – поки невідомо.

Яка зараз ситуація на Харківщині

Ще на початку травня в Збройних Силах України повідомили, що розпочали там проводити контрнаступальні операції. На Харківському напрямку від 5 травня вдалося звільнити від ворога дуже велику територію. Щонайменше під вплив України повернулися 23 міста та села.

Найбільш відомим випадком повідомлення про звільнення було відео 227 батальйону 127 бригади Сил територіальної оборони. Службовці підрозділу витіснили російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією. Після цього вони записали відео, де звернулися до глави держави. "Ми дійшли, пане президенте, ми тут" – сказав тоді один із бійців тероборони.

Проте голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 19 травня повідомив, що все поки не так добре, як хотілося б. Річ у тім, що приблизно чверть території Харківщини досі окупована. Наразі наступ росіян на цьому напрямку вдалося майже повністю зупинити. Тому ворог зосереджує зусилля на утриманні позицій.

До теми – як стало відомо про контрнаступ ЗСУ на Ізюмському напрямку: дивіться відео