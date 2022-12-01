Частково мобілізовані починають тікати, – Світан сказав, де може відбутися прорив фронту

Російські загарбники починають евакуйовуватися з-під міста Пологи, що на Запоріжжі. Насамперед мовиться про госпіталі та адміністрації ворога, а також колаборантів, яких залучали до співпраці.

Крім того, помітно збільшилася кількість так званих 500-х, тобто російських військових, які відмовляються воювати. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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"Мобіки" тікають в бік Маріуполя

Так, кількість відмовників збільшилася до тієї міри, що їх на гелікоптерах ловлять по всьому Приазов'ю. Російські Мі-8 та Мі-24 ходять спеціальними ланками та десятками виловлюють дезертирів з лав частково мобілізованих.

Тобто розуміючи, що найближчим часом буде прорив українських військ через цей фронт частково мобілізовані щонайменше потроху починають тікати. Напрямок руху доволі специфічний – всі йдуть в бік Маріуполя,

– повідомив Світан.

Окупантам немає жодного сенсу лишатися на Херсонщині

Що цікаво, російські загарбники не тікають на окупований півострів Крим. Ймовірно, вони розуміють, що після виходу Збройних Сил на Азовське узбережжя – кримське та херсонське угрупування ворога потрапляє в оперативний котел.

"Ми побачимо найближчим часом великий Кримсько-Херсонський котел. Найімовірніше росіяни ухвалять рішення відходити щонайменше до Криму. Їм не буде військового сенсу лишатися на херсонській землі", – зауважив військовий експерт.

Так, українські захисники на лівому березі почнуть обстрілювати ворога з двох сторін: з Заходу – з боку Дніпра та після виходу на узбережжя – зі Сходу. Якщо ж окупанти опиняться під перехресним вогнем, то багато втратять, тому найімовірніше – будуть відходити.

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