Візьмемо під контроль сухопутний коридор, – Світан про перспективи руху ЗСУ від Роботиного

Українські військові вийшли до першої лінії оборони росіян на Запоріжжі, минувши лінію забезпечення, що розташована перед лінією оборони та окопами. Далі перед ЗСУ відкриваються перспективні напрямки.

ЗСУ зможуть знищити сухопутний коридор, який дуже важливий для окупантів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що для цього необхідна нова зброя.

Дивіться також Прорив під Оріховом і наступ росіян на Куп'янськ: як змінилась лінія фронту за серпень

Яке завдання стоїть перед ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські воїни пішли не лише на південний схід від Роботиного – до Вербового, але й на південь – у бік Новопрокопівки.

Найгірше, це проходження лінії забезпечення. Ми її справді прогризли, проходили її близько трьох місяців. Вона була серйозно відбудованою. На першу лінію оборони ми вже вийшли, це було ще перед звільненням Роботиного,

– зазначив Роман Світан.

Роботине – це опорний пункт між першою та другою лінією окопів. До слова, друга лінія окопів – це лінія підтримки, саме звідти росіяни ще на початку контрнаступу висували на першу лінію частин, по яких били наші ЗСУ.

"Ми працюємо над другою лінією окопів, вона південніше Роботиного. Рухаємось далі з розширенням, бо просто рухатись вперед на Токмак неможливо. Є рух до Новопрокопівки, це в сторону до Токмака, і на південний схід – схід, в сторону Пологів. Рух доволі успішний", – зауважив полковник запасу.

Першим завданням для ЗСУ зараз є вихід на залізничну дорогу, яка йде від Чернігівки до Токмака. Адже саме цим шляхом йде чи не половина амуніції окупантів.

ЗСУ можуть знищити сухопутний коридор

До слова, деякі частини цієї залізничної дороги вже потрапляють в зону ураження українських військових. Наприклад, HIMARS уже діставатимуть до шосе від Бердянська на Мелітополь.

Можна сказати, ми візьмемо під оперативний контроль сухопутний коридор. Навіть просто дійшовши до залізничної дороги,

– зауважив військовий експерт.

Водночас ЗСУ бракуватиме ракет M26 до HIMARS. В Україні уже є M31 – ракети з дальністю понад 70 кілометрів, однак це високоточна ракета, яка є доволі дорогою. А ось M26 – це ракети з касетним наповненням, які з дальністю 30 – 45 кілометрів накривають залпом 25 тисяч квадратних метрів.

"2 – 3 залпи по шосейці від Бердянська до Мелітополя поставлять хрест на сухопутному коридорі", – наголосив Світан.

Україні можуть надати касетні боєприпаси до реактивної артилерії, зокрема й M26. Зараз це питання вивчають у Сполучених Штатах.

Роман Світан про рух ЗСУ після звільнення Роботиного: дивитись відео

Ситуація на лінії фронту: головне