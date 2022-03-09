ЗСУ нагадали, як безпечно збирати й передавати інформацію про пересування ворога
9 березня 2022 , 17:38Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Українцям нагадують, що кожен може збирати та передавати дані про пересування ворога. Але робити це треба обережно, щоб не наразити себе на небезпеку.
Про це повідомляють Збройні Сили України, посилаючись на інформацію Центру Національного спротиву.
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Як безпечно збирати й передавати інформацію про пересування ворога: поради
- Не ставте окупантам прямих питань про їхні війська, намагайтеся не проявляти зайвої агресії під час розмов. Але водночас, намагайтеся обережно розпитувати звідки приїхали, або чи далеко їхали. Це стосується і чисельності.
- Під час відео або фотозйомки намагайтеся робити це максимально приховано, обережно, використовуючи якісь укриття. При цьому одразу вигадати просту і вірогідну легенду, що саме ти робиш в цьому місці.
- Після передачі фото чи відео, одразу видаляйте їх з телефону. Намагайтеся не вести записів, а запам’ятовувати ті чи інші речі. По можливості всі записи шифрувати – замінювати назви техніки на щось інше, наприклад на список покупок продуктів чи ліків.
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