ЗСУ знову "накрили" район зосередження техніки окупантів
Українські оборонці знову завдали окупантам серйозних втрат. Наша артилерія "накрила" район зосередження техніки росіян.
Противник й раніше мав втрати. В одному з районів зосередження наші захисники знищили вороже озброєння та військову техніку.
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Окупантів знову розбили
Однак підрозділи ЗСУ не дають агресору часу на відпочинок. Після розвідки, артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ накрили одну з баз зосередження та обслуговування військової техніки росіян.
Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!
– наголосили в ЗСУ.
Також оприлюднили промовисте відео, як знищують загарбників:
Втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські оборонці вже ліквідували 35 600 окупантів. Крім того, знешкодили тисячі одиниць ворожої техніки.
- танків – 1573 (+1),
- бойових броньованих машин – 3726 (+6),
- артилерійських систем – 790 (+9),
- РСЗВ / MLRS – 246 (+0),
- засоби ППО – 104 (+1),
- літаків – 217 (+0),
- гелікоптерів – 185 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1),
- крилатих ракет – 143 (+1),
- кораблів /катерів – 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4),
- спеціальної техніки – 61 (+0).
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