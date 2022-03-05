ЗСУ накривають командні пункти ворога: знищили щонайменше двох командирів

Українські захисники під час оборони вдаються і до знищення командних пунктів. Навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів.

Серед них, до речі, командир 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу та захоплювала Крим.

До теми Ми вже переграли Крути й Іловайськ, переграємо й увесь морок за всі століття, – Арестович

Як то кажуть, загибель полку – трагедія, загибель полковника – розгром. До цих полковників і генералів можна сміливо додати нуль і помножити на два. А то й три – судячи з кількості знищених нами командних пунктів,

– заявив Арестович.

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