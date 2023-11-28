ЗСУ просуваються біля Роботиного, ворог наступає на 6 напрямках у районі Авдіївки: карта фронту

На фронті упродовж доби відбулося 84 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 28 атак росіян. Противник не полишає спроб оточити Авдіївку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 28 листопада. Як змінилась ситуація на полі бою, аналізує 24 Канал, опираючись на ці дані, а також огляд аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапу DeepState.

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Удари ворога

За даними Генштабу, протягом доби російські війська завдали 1 ракетний та 8 авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали:

Степова-Новоселівка Харківської області;

Новомихайлівка, Костянтинівка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Штурми Авдіївки

В ISW наголосили. що попри складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільнішими темпами через сніг і погану видимість.

Аналітики цитують речника Таврійського угруповання військ Олександра Штупуна, який повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) через погодні умови зменшили використання артилерії у півтора раза, а безпілотників – у шість разів, але наголосив, що російські війська продовжують інтенсивно застосовувати авіацію на Авдіївському напрямку. Тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та промислової зони.

Ситуація поблизу Авдіївки: карта

Експерти вважають: зима змусить обидві сторони більше покладатися на наземні атаки піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

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Наступ ЗСУ

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають війську ворога втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Просуваються ЗСУ і на Мелітопольському напрямку, теж завдаючи окупантам втрат, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

Аналітики ISW відзначили, що 27 листопада українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися вперед. Геолокаційні кадри показали, що ЗСУ незначно просунулися на південь від Роботиного.

Ситуація біля Роботиного: карта

Також зазначають, що російські "воєнкори" стверджували, що українські сили скористалися поганими погодними умовами для ротації особового складу та зміцнення оборонних позицій на лівому березі Херсонської області.

Ситуація на усіх напрямках фронту

напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони відбили 3 атаки.напрямку ворог намагався штурмувати в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Українські захисники відбили 12 атак.напрямку українські воїни відбили 28 атак ворога поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам втрат.

Безуспішними були наступальні дії росіян східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Сили оборони відбили 23 атаки.

напрямку російські військові за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони відбили 9 атак.напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 3 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах росіян.

Карта бойових дій станом на 28 листопада: відео 24 Каналу