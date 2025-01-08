Втрати ворога уже шалені: генерал армії оцінив наступ ЗСУ на Курщині

Російські військкори панікують через наступ Збройних Сил у Курській області. Це змусило суттєво нервувати навіть Владіміра Путіна, який сподівався до 20 січня звільнити територію.

Операція на Курщині продемонструвала високу ефективність українського війська у формування нової стратегії війни. Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що це вдається, попри суттєву перевагу ворога в ресурсах.

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Що відбувається на Курщині

Україна завдає росіянам серйозних втрат, хоча окупанти мають велику кількість живої сили, техніки, боєприпасів. Наступ на Курщину був альтернативою, якої не очікував ворог. Тепер Путін щоденно контролює, що відбувається в області й щоразу ставить нові дедлайни для витіснення ЗСУ.

Росіяни планували наступ на Сумщину, а ми вдарили й пішли на Курськ, знищивши великі угруповання, створивши буферну зону. Це було шоком для Путіна. Ми завдали удару там, де ворог не очікував,

– наголосив генерал армії.

Мобільність наших військ, неочікуваність ударів, таємна підготовка такої операції – вже дають відчутні результати. Лише упродовж трьох днів вдалося знищити ворога у чисельності батальйону – це майже тисяча людей. Перед тим повідомляли про втрати КНДР, які становлять майже 4 тисячі вбитими й пораненими.

Ми констатуємо, що втрати ворога на Курському напрямку становлять близько 40 000 осіб. Це величезна кількість, це ціла армія, яка пішла б на Покровськ, на Курахове, на Харків чи Дніпро. Тому я вважаю, що це вдала операція, підготована за нетрадиційними для війни стандартами,

– підкреслив Микола Маломуж.

Великі втрати ворога лише підтверджують, що Путін та його армія повністю розгублені. Збройні Сили пішли в наступ, вони контратакують, накривають вогнем сірі зони, блокують роботу ворожих дронів. Ми бачимо хороше поєднання мобільних сил, вогневих засобів, РЕБ і безпілотників з типу – все це дає хороший результат.

Нагадаємо, про наступ ЗСУ в Курській області заговорили 5 січня. Російське міноборони його не визнало, а лише повідомило про контратаку. За повідомленням OSINT-аналітиків, українські військові вже просунулись майже на 3 кілометри.