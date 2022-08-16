Глобальний парадокс, – Зеленський про неможливість платити зарплату ЗСУ грошима від партнерів

Наші партнери надають дуже велику допомогу героїчним воїнам ЗСУ. Щоправда, міжнародну фінансову допомогу не можна скеровувати на потреби нашої армії.

Військова допомога партнерів вже створила для російських окупантів дуже багато проблем. Втім, нашим героїчним воїнам окрім сучасної зброї потрібна гідна фінансова винагорода, і з цим завданням Україні доводиться справлятися самотужки.

Читайте також На авіабазі під Сімферополем, де пролунали вибухи, перебувало 24 російських літаки – Грозєв

Українським військовим не можна платити з фінансової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів Україна втрачає від 5 до 7 мільярдів доларів. Фінансова допомога партнерів вкрай важлива у таких умовах, але вона не дозволяє ефективно вирішувати головне завдання, яке стоїть перед Україною – боротьбу з російськими окупантами.

Знаєте, ті гроші, які нам дають наші партнери, ми не можемо витрачати їх на зарплату військовим. У всьому цьому є якийсь глобальний парадокс. Мені потрібні гроші, щоб я не втратив свою країну. Але я не можу витратити ці гроші на зарплату військовим,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що люди, які йдуть захищати свою землю та цивілізований світ від росіян, не мають думати про матеріальне забезпечення, тому Україна кожного місяця повинна дбати, щоб воїни ЗСУ отримували гідну зарплату.

Дивіться також – стоматолог зібрав півмільйона на ЗСУ: відео