ЗСУ не штурмуватимуть окупований Херсон – його просто оточать, – Арестович

Радник голови ОП Олексій Арестович запевнив, що задля деокупації Херсона ЗСУ не штурмуватимуть місто. Натомість наші війська використовують іншу тактику.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну. Радник голови ОП запевнив: українські військові в разі наступу не стрілятимуть по мирних жителях.

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Херсон брати ніхто не буде, – Арестович

Херсон брати ніхто не буде – його просто оточать, якщо треба буде, підріжуть шляхи постачання. Те ж саме, як у Києві – так тільки почали флангами обходити Бучу, Гостомель та Ірпінь, вони радісно встали на пазурі й втекли,

– розповів Арестович.

Радник голови ОП запевнив, що українські захисники "змелють" правобережне вороже угруповання. Допоможе у цьому артилерія, яку надали країни НАТО. Після цього роботу завершить піхота.

Зараз на Херсонщині – критична ситуація

Зазначимо, раніше в Офісі Президента повідомили, що ситуація на Херсонщині через окупацію критична. Інфраструктура сильно пошкоджена, а кількість загиблих та постраждалих цивільних неможливо встановити.

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