Усі російські заяви про знищення HIMARS є фейковими, – Резніков

ЗСУ від початку війни не втратили жодної ракетної системи залпового вогню HIMARS. Усі заяви, які про це розганяє росія, – фейкові.

Міністр оборони Олексій Резніков посміявся з російської пропаганди. У пропагандистських медіа пишуть, мовляв, "солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS".

Читайте також Чи можуть ЗСУ використовувати надану західну зброю для ударів по Криму: відповідь Резнікова

Резніков наголосив, що це дурниці. З цього можна тільки посміятися та покрутити пальцем біля скроні.

Абсолютно відповідально можу сказати, жодної HIMARS не втрачено,

– запевнив міністр.

Окремо він підкреслив, що задоволений новим пакетом допомоги від США, який включає боєприпаси, артилерію та засоби протирадарної боротьби.

Резніков сподівається на ATACMS

1 серпня США передали Україні 4 додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS. Натомість у російській пропаганді брешуть, мовляв, їхні війська знищили десятки систем.

Також Резніков відзначив, Україна сподівається, що США ухвалять рішення про надання ЗСУ ракет ATACMS з дальністю 300 кілометрів. Це потрібно, аби завдавати ударів по цілях на всіх окупованих територіях, і навіть у прикордонних областях держави-агресорки.

Може зацікавити – попередня заява Резнікова про кількість HIMARS: відео