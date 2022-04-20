ЗСУ нищать російських окупантів, які безжально обстрілюють Схід
20 квітня 2022 , 21:58Читать новость на русском
Сьогодні російські війська продовжили цілодобово обстрілювати Схід України. Натомість – українські захисники ліквідували 36 окупантів та знищили чимало їхньої техніки.
Такі дані наводить Оперативно-тактичне угруповання "Схід", зазначивши, що в районі їхньої відповідальності точаться запеклі бої.
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Втрати ворога на Східному напрямку
Російські фашистські війська продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії,
– йдеться у повідомленні.
Однак наші війська не збираються відступати. Загалом за цю добу Збройні Сили України ліквідували 36 російських бійців та знищили:
- 5 бойових машин піхоти,
- 4 бронетранспортери,
- 1 артилерійський тягач,
- 1 зенітний ракетний комплекс,
- 1 мінометний розрахунок.
Нагадаємо, станом на 20 квітня, ЗСУ вже ліквідували щонайменше 20 900 ворогів.
До теми – втрати ворога за 20 квітня: дивіться відео