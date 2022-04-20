ЗСУ нищать російських окупантів, які безжально обстрілюють Схід

Сьогодні російські війська продовжили цілодобово обстрілювати Схід України. Натомість – українські захисники ліквідували 36 окупантів та знищили чимало їхньої техніки.

Такі дані наводить Оперативно-тактичне угруповання "Схід", зазначивши, що в районі їхньої відповідальності точаться запеклі бої.

Читайте також Ми готові до будь-якого формату обміну наших людей у Маріуполі на російських – Зеленський

Втрати ворога на Східному напрямку

Російські фашистські війська продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії,

– йдеться у повідомленні.

Однак наші війська не збираються відступати. Загалом за цю добу Збройні Сили України ліквідували 36 російських бійців та знищили:

5 бойових машин піхоти,

4 бронетранспортери,

1 артилерійський тягач,

1 зенітний ракетний комплекс,

1 мінометний розрахунок.

Нагадаємо, станом на 20 квітня, ЗСУ вже ліквідували щонайменше 20 900 ворогів.

До теми – втрати ворога за 20 квітня: дивіться відео