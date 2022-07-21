Холодноярівці показали ефектні кадри знищення військової техніки росіян
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
93-тя ОМБр "Холодний Яр" продовжує полювання на ворога. Захисники показали нове ефектне відео знищення російської техніки.
Попри тиск росіян на кількох напрямках, ЗСУ продовжують вправно виконувати свою роботу. У мережі з'явилося відео, як українські воїни ліквідували ворожі танки.
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Як ЗСУ знищили ворожу техніку
На відео видно успішну роботу українських військових, яка дала блискучий результат. Після удару ЗСУ російські танки моментально спалахнули. А отже, особовий склад загинув на місці.
Дивіться відео про блискучу роботу Холодноярівців:
Як ЗСУ "насипають" окупантам
Збройні Сили України опублікували відео роботи 3-тьої окремої танкової бригади. На записі видно, як українські танкісти безперервно "насипають" ворогові ракетами.
Коли прокидаються українські ракети, окупанти засинають вічним сном,
– пишуть ЗСУ.
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Втрати ворога
З 24 лютого по 21 липня загальні втрати ворога становлять:
- особового складу – 38 850 окупантів
- танків – 1704 (+4),
- бойових броньованих машин – 3912 (+7),
- артилерійських систем – 859 (+3),
- РСЗВ – 251 (+1),
- засоби ППО – 113 (+0),
- літаків – 221 (+0),
- гелікоптерів – 188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),
- крилаті ракети – 167 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6),
- спеціальна техніка – 72 (+2).
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