ЗСУ щодня завдають удару по окупантах і їхній техніці: яка ситуація на Кінбурнській косі
Російські військові тимчасово окупували Кінбурнську косу, звідки обстрілюють Очаків. Водночас по військах агресора регулярно відпрацьовують Сили оборони України.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що Росія надалі використовує Кінбурнську косу для тероризування протилежного берега, пише 24 Канал. Вона зазначила, що росіяни здійснюють обстріли з Кінбурнської коси так само, як і навпроти Нікопольщини.
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Сили оборони щодня завдають удару по особовому складу ворога
Гуменюк повідомила, що окупанти підтягують сили, встановлюють вогневий пункт, щоб уразити Очаківську громаду й тероризувати портову інфраструктуру.
За її словами, росіяни намагаються тримати під вогневим контролем міжнародні транспортні морські шляхи, про які йдеться щодо залучення до зернової угоди.
Втім, Гуменюк наголосили, що стало перебувати на Кінбурнській косі російським військам не дозволяє робота Сил оборони України. Вона підкреслила, що окупанти відразу отримують потужну відповідь від наших воїнів.
Як тільки дозволяє погода, наша розвідка спрацьовує для того, щоб виявляти та знищувати такі їхні пункти,
– сказала Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" повідомила, що кожної доби наші воїни від 2 до 5 разів вражають особовий склад ворога, а також 2 – 3 транспортні засоби, залежно від того, як росіяни здійснюють обстріл.
У ГУР МО анонсували деокупацію Кінбурнської коси
- Після контрнаступу ЗСУ восени 2022 року Кінбурнська коса залишилася єдиною територією у Миколаївській області, яка все ще перебуває під тимчасовою окупацією.
- Окупанти використовують косу для атак із РСЗВ, артилерії та б'ють "Шахідами". Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно повідомив, що росіяни стягують додаткову техніку на косу.
- У ДПСУ інформували, що на Кінбурнській косі перебувають так звані донські "казаки". Там окупанти тримають броньовану техніку, "Тигри" та "Урали".
- Представник ГУР МО Андрій Юсов у січні заявив, що Кінбурнська коса може перейти під контроль Сил оборони України до початку туристичного сезону.