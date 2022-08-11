ЗСУ остаточно відсікли постачання зброї росіян, – Хлань про наслідки удару по Каховському мосту

російські окупанти справді перекинули велику кількість батальйонно-тактичних груп на правий берег, ближче до лінії фронту. Але у цих всіх вояків є проблеми із постачанням зброї та техніки, адже така техніка не зможе проїхати через поруйнований міст Каховської ГЕС.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, що разом із тим, ЗСУ вже остаточно відсікли постачання зброї і продовольства.

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Останнє влучання по мосту Каховської ГЕС, якраз і стало тим фактором, який унеможливив постачання важкої зброї та техніки. Ми бачимо, що легкий транспорт там проїхати може, але постачання важкої техніки та озброєння сьогодні неможливе,

– каже Сергій Хлань.

За його словами, всі ці батальйоно-тактичні групи на лінії фронту без підкріплення і без можливості доставки продовольства.

ЗСУ дуже потужно працює авіацією саме по правому берегу, адже вдалось знищити систему ППО, яка була на правому березі, резюмує Хлань.

Точний удар ЗСУ по мосту до Каховської ГЕС

Українські захисники завдали удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції. Наші бійці запевнили, що удар був точним та акуратним.

Раніше військові оперативного командування "Південь" підтвердили удари по цьому мосту, заявивши, що ЗСУ утримують вогневий контроль над транспортно-логістичними шляхами на тимчасово окупованих частинах Херсонської області.

Військові стверджують, що ракетний удар зробив міст "непридатним для використання". Ймовірно, мовиться про важку техніку.

Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є 4 ключові мости:

Антонівський залізничний міст,

Антонівський автомобільний міст,

міст біля Каховської ГЕС,

Дар'ївський міст через Інгулець.

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