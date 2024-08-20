Росія може втратити до 3 тисяч солдатів на Курщині, до закриття котла 5 кілометрів, – Bild

У Bild стверджують, що Москві загрожує історична поразка на річці Сейм. Адже ЗСУ можуть узяти в котел до трьох тисяч росіян.

Проєкт ГУР "Хочу жить" уже звернувся до ворожих солдатів із закликом здаватися в полон. Там указали, що росіянам загрожує Глушковський котел, бо всі мости через Сейм знищені.

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ЗСУ можуть узяти росіян в котел на Сеймі

Із 16 серпня українські війська почали підривати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. Це може відрізати угруповання росіян, оскільки район із заходу та півдня оточений територією України. Росія у відповідь організує понтонні переправи і повітряний міст, а також обороняє прохід, що залишився на сході. Напередодні ЗСУ захопили там села Снагость та Апанасівка. До річки Сейм та закриття котла їм залишилося 5 кілометрів,

– ідеться в повідомленні.

Можливий котел на річці Сейм / Фото Bild

Всередині котла можуть бути від 2 до 3 тисяч росіян. Юліан Рьопке повідомив, що кордон між Росією та Україною на півдні та заході котла підготовлено до оборони. Але росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу.

На заході ЗСУ вже перейшли кордон, узявши під контроль хутір Отруба – територію за 15 квадратних кілометрів до Сейму.



ГУР попередило росіян про котел у Глушковському районі Курської області / Фото "Хочу жить"

У Bild пишуть, що росіяни приречені, проте навряд чи ця битва стане вирішальною.

"У росіян зараз простий вибір: чи боротися та обороняти цю територію, чи відступити. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні. Але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні", – підсумував Рьопке.

Хронологія створення котла на Сеймі в Курській області

Перший міст підірвали 16 серпня в селі Глушкове, другий – 17 серпня у Званому.

Третій міст через Сейм ЗСУ знищили 19 серпня. Це сталося поблизу села Кариж.

Загальна територія оточення у Глушківському районі – 700 квадратних кілометрів. Росіяни, швидше за все, опинилися в оперативному оточенні ("котлі") та відрізані від усіх шляхів постачання.

Тим часом Апті Алаудінов з "Ахмата" закликає кидати в бій строковиків. Ці заклики можуть викликати політичну кризу в Кремлі.