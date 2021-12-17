ЗСУ отримали партію модернізованих і відремонтованих танків і БМП

17 грудня 2021 , 12:15
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Джерело:

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

ЗСУ отримали партію відремонтованих та модернізованих бойових машин. Відремонтовані танки і БМП передали Збройним Силам два українські заводи.

Зокрема, Львівський бронетанковий завод відремонтував для ЗСУ модернізовані танки Т-64 та капітально відремонтовані БМП-1. В свою чергу, Житомирське підприємство передало партії відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2.

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Виробництво можуть збільшити

Заводи, які проводили ремонт техніки, входять до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Як заявив очільник держпідприємства Юрій Гусєв, концерн готовий збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб української армії.

Ремонт техніки від Укроборонпрому: новини

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Автор: Оксана Княжик