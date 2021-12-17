ЗСУ отримали партію модернізованих і відремонтованих танків і БМП

ЗСУ отримали партію відремонтованих та модернізованих бойових машин. Відремонтовані танки і БМП передали Збройним Силам два українські заводи.

Зокрема, Львівський бронетанковий завод відремонтував для ЗСУ модернізовані танки Т-64 та капітально відремонтовані БМП-1. В свою чергу, Житомирське підприємство передало партії відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2.

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Виробництво можуть збільшити

Заводи, які проводили ремонт техніки, входять до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Як заявив очільник держпідприємства Юрій Гусєв, концерн готовий збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб української армії.

Ремонт техніки від Укроборонпрому: новини

Вперше Харківський бронетанковий завод провів глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК. Типові випробування для оновленої техніки були успішними.

В Україні також запустять серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Виробництво розгорнуть на Шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу Укроборонпрому.

У жовтні армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ отримала відремонтовані й модернізовані вертольоти Мі-24ПУ1. Роботи проводило ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН".

Водночас 9 грудня Кабмін ухвалив рішення про перетворення Укроборонпрому з державного концерну на акціонерне товариство. 43 його стратегічні підприємства реорганізують.

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