ЗСУ отримали нові українські БпЛА: компанія планує виробляти півтисячі таких на місяць

Сили оборони України вже отримали на озброєння партію далекобійних дронів-камікадзе під назвою AQ 400 Scythe. Компанія-виробник планує вийти на 500 одиниць у місяць.

Про постачання першої партії дронів AQ 400 Scythe розповіли у компанії Terminal Autonomy. На своєму акаунті у LinkedIn вони навіть опублікували відповідні фото.

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Компанія планує масштабне постачання дронів на фронт

У Terminal Autonomy повідомили, що закінчили необхідні закупівлі для серійного виробництва дронів-камікадзе зі стартовою виробничою потужністю у 100 одиниць на місяць. Згодом компанія планує збільшити цю кількість у 5 разів – до 500 одиниць. Однак терміни реалізації цього проєкту в компанії не уточнюють.

У Defense Express вважають, що, судячи з усього, у своєму безпілотнику AQ 400 Scythe компанії Terminal Autonomy вдалося реалізувати концепцію дешевого та масового і доступного засобу ураження.

Характеристики AQ 400 Scythe

Заявлена дальність AQ 400 Scythe – 750 кілометрів. Фактично, це дозволяє завдавати ударів по об'єктах на території Росії.

Злітна маса дрона становить 100 кілограмів, з них 32 кілограми – це бойова частина. Цю масу можна збільшити й до 43 кілограмів, однак у такому випадку дальність польоту буде меншою. Для порівняння, нова бойова частина дронів-камікадзе "Шахед", якими окупанти тероризують Україну, становить 40 кілограмів.

Розмах крил нового українського дрона становить 2,3 метра, а крейсерська швидкість – 144 кілометри на годину. Тривалість перебування у повітрі – 6,5 годин.

Запускатися дрон може з катапульти або ж зі злітної смуги.

Насправді не виключено, що цей безпілотник вже було протестовано на полі бою з урахуванням активізації останнім часом масованих дронових атак по об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Хоча, звісно, не виключено, що в цих атаках брали участь й інші далекобійні БпЛА, що є на озброєнні Сил оборони,

– зазначили у Defense Express.

До слова, раніше у Terminal Autonomy розповідали, що дрон-камікадзе AQ-400 Scythe має для компанії стати проміжною ланкою до появи доступної далекобійної крилатої ракети.